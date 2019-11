Kaasletter groeide uit van ideetje tot hit: ‘Van de restanten maken we kaassoep’

Het is al een aantal jaar een concurrent van de chocoladeletter. De Goudse kaasletter begon ooit als ideetje van een klant en is sindsdien uitgegroeid tot grote hit. Maurice Koster van het Gouds Kaashuis aan de Hoogstraat snijdt en verkoopt ze nog steeds.

De een vindt het een gezond alternatief, de ander houdt het liever bij pepernoten en chocoladeletters. Toch worden de Goudse kaasletters nog volop verkocht na de eerste exemplaren van zes jaar geleden. Een nieuwe bestelling met tientallen exemplaren ligt sinds deze week in het Gouds Kaashuis. In twee varianten – jong belegen en oude kaas – verkoopt Maurice Koster de kaasletter, die hij zelf maakt.

Maar hoe wordt die kaasletter precies gemaakt? ,,Sommige kaasboeren snijden het precies uit, maar wij gebruiken er een speciale mal voor”, legt Koster uit. ,,We snijden een rechthoekig stuk kaas af van ongeveer 250 tot 300 gram. Vervolgens zet je de mal – die een S-vorm heeft - in het midden en je drukt die naar beneden.’’ En de resterende kaasstukjes? ,,Daar wordt kaassoep van gemaakt, zodat er niks verloren gaat.’’

De kaasletters – die vanaf een bedrag van 6,25 te koop zijn - liggen vooralsnog alleen met de letter ‘S’ van Sint in de Goudse winkel. ,,Als je elders online bestelt, kun je ook wel andere letters vinden’’, weet Koster. ,,Die letters worden wel helemaal met de hand uitgesneden, wat erg nauwkeurig werk vereist.’’

Luchtdicht verpakt

Overigens is het voor de houdbaarheid ook geen probleem om de letter in een versleten schoen bij de schoorsteen te leggen. ,,De kaasletters worden immers vacuüm verpakt’’, aldus de eigenaar. ,,Je moet ze uiteraard wel in een keer opeten.’’ De gele sinterklaascadeaus zijn zo’n vijf weken houdbaar. Jong belegen kaasletters zijn zo’n vijf weken gerijpt, de letters van oude kaas zo’n twaalf maanden.

Het idee voor een variant op de chocoladeletter, maar dan met kaas ontstond zo’n zes jaar geleden. ,,Elk jaar verkochten we steeds iets meer letters, maar een grote opkomst bleef uit’’, weet Koster nog. Tot twee jaar geleden, als meerdere tijdschriften de letters ontdekken. ,,Sindsdien ging het idee van de kaasletter viraal en werd het een hype. Sindsdien zijn er duizenden exemplaren verkocht, ook aan bedrijven. De hype is nu weer iets afgenomen, maar de verkoop doet het nog steeds goed. De eerste verzoeken komen in oktober al binnen.’’ En ook na pakjesavond verkoopt Koster nog tientallen stuks.

Zwartepietenkaasje

Koster introduceerde de kaasletter in dezelfde tijd als het Zwartepietenkaasje. Dat is een kleine kaas, die aan de buitenkant zwart gedecoreerd is. Deze werd geïntroduceerd tijdens de landelijke intocht uit 2014, die toen in Gouda gehouden werd. Ook deze variant is nog steeds te koop en wordt volgens Koster nog vaker verkocht dan voorgaande jaren.

De kaasletters werden zo’n zes jaar geleden in verschillende kaaswinkels in Nederland voor het eerst verkocht. Twee jaar geleden werd de populariteit van het sinterklaasproduct extra groot toen een webshop uit Zeeland de letter in 25 verschillende soorten verkocht.