‘Kapotte spullen repareren? Onzin!’, is de reactie in Gouda op de nieuwste SIRE-campagne

Michiel Stokking (51) heeft een printer in zijn handen. ,,Repareren? Wat een onzin! De vulling is op en een vulling is duurder dan een nieuwe printer. Laatst was de wasmachine stuk. Laat je hem maken, betaal je 70 euro voorrijkosten, 140 euro arbeidsloon plus 50 euro voor een onderdeel, waar je vervolgens twee weken op moet wachten. Terwijl je voor 350 euro een nieuwe machine hebt!’'