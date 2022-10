Katsjing! Hiervoor ga je in Gouda vanaf volgend jaar meer belasting betalen

Lading waarin drugs verstopt zit valt om in vrachtwa­gen: man uit Waddinx­veen (49) aangehou­den

De politie heeft dinsdagochtend in Rotterdam, Den Haag en Limburg zes aanhoudingen verricht in verband met een onderzoek naar verdovende middelen. Die werden in juli aangetroffen in een vrachtwagen in Maasbree.

4 oktober