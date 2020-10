Katsjing! Thijs (28) verkoopt grootste online-kledingmarktplaats van Nederland

indebuurt Gewoon Gouds moet borden weghalen: ‘Zo kinderach­tig, we moeten toch íets doen in deze tijd?’

Nu de horeca wéér dicht moet vanwege COVID-19, zitten veel ondernemers met hun handen in het haar. Goudse restaurants en cafés zijn op zoek naar creatieve oplossingen om toch nog geld te kunnen verdienen. Joost Zekveld van Gewoon Gouds en Gouds Glas heeft zijn terras afgeschermd met twee grote borden. “Zo kunnen we toch laten zien wat we allemaal nog aanbieden”, vertelt hij.