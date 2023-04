Kees Momma tekende stadhuis Gouda tot in detail na: pentekening gekocht door Bas Smit

documentaire Kees Momma tekende stadhuis Gouda tot in detail na, nu wordt zijn schilderij geveild

,,Voor mij is dit het mooiste stadhuis van Nederland.” Met die lovende woorden sprak Kees Momma eerder al over het Goudse stadhuis op de Markt. Hij tekende het tot in detail na. Nu wordt zijn kunstwerk geveild voor het goede doel.