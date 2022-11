Keiharde knal, gevolgd door rondvliegende boeken: minibiebs opgeborgen uit angst voor vuurwerk

Boskoop steigert over plan voor weg dwars door Snijdel­wijk: ‘Ja, om ons dorp heen, niet er dóórheen’

Wéér is er gedonder over plannen die (auto)verkeer in Boskoop en Hazerswoude-Dorp beter moeten laten doorstromen. Waar moet die extra brug over de Gouwe en een nieuwe weg komen? Boskopers zetten zich schrap.

15 november