Kijk en vergelijk: zo zag de Fluwelensingel er vroeger uit (met slider)

Bijna 50.000 peuken geraapt bij opruimac­tie in Gouda: ‘We schrokken ons rot’

Bijna 50.000 sigarettenpeuken in twee weken tijd. Het is de opbrengst van een grote opruimactie in de binnenstad van Gouda. Vier grote doorzichtige zakken tot de nok toe gevuld met peuken werden zaterdagmiddag tentoongesteld in de burgerhal van het stadhuis.