Kijk en vergelijk: zo zag de Herenstraat er vroeger uit (met slider)

GROENE HART IN... Bakker vergat oven goed uit te zetten: 130 gezinnen raakten in 1870 dakloos door enorme brand

Toen bakkerij Bussing in Bodegraven in oktober 2022 de deuren voorgoed sloot, verdween een belangrijk stuk dorpsgeschiedenis. Want zo’n anderhalve eeuw geleden was brand in de bakkerij de oorzaak van een ramp die het aanzien van het dorp veranderde.