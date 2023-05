Kijk en vergelijk: zo zag de Kleiweg er vroeger uit (met slider)

Marlijn schrijft levensver­haal van Lekbaby Mirjam die niet mocht leven: ‘Zodat de herinne­ring aan haar blijft’

Het levensverhaal schrijven van een meisje dat niet mocht leven? Marlijn Smits (46) gaat dat proberen. Ze verdiept zich in het verhaal van Mirjam van Lekkerkerk, de baby die levenloos in de Lek werd gevonden. Zodat bezoekers van haar graf voor altijd kunnen lezen wat er is gebeurd.