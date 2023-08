Kilometerslange optocht van wel 4700 kinderen: hele zomer feest in het Groene Hart na de Bevrijding

GROENE HART IN... Groeten uit het Groene Hart! Pim verzamelt ansicht­kaar­ten (en heeft er al zo'n 1500)

Op vakantie een kaartje sturen naar familie, vrienden en bekenden: het is bijna uitgestorven. Toch zie je de kaarten nog wel in souvenirwinkels. De prentbriefkaart bestaat al meer dan honderd jaar. Ook in het Groene Hart. Maar de functie ervan was vaak een andere dan die van vakantiekaart.