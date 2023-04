Kim (17) wordt heel vrolijk als haar vriend chocola meeneemt: ‘Hecht meer waarde aan kleine dingen’

Soundous (17) heeft haar woordje altijd klaar: ‘Begrijp niet hoe Rutte nog premier kan zijn’

Soundous Merroun is niet iemand die snel de straat opgaat met een spandoek in haar hand. Maar als ze het ergens niet mee eens is, laat ze zichzelf wel horen. ,,Ik ben niet bang voor een discussie en heb mijn woordje altijd wel klaar. Dat typeert mij wel, denk ik.”