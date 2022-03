Kind met beperking kan in élke speeltuin spelen en overal aangepast toilet: Gouda sluit niemand meer buiten

Hiertoe heeft de gemeente een zogeheten inclusie agenda opgesteld, die door de raad is aangenomen. In die agenda staat hoe Gouda de stad de komende jaren toegankelijker wil maken. Immers, de stad is nu niet overal even toegankelijk en inclusief. Zo zijn niet alle stoepen toegankelijk met een rolstoel, staan in de beeldbank van de gemeente nog niet voldoende foto’s die de Goudse samenleving weerspiegelen zoals deze is en is er niet voor mensen met buik- en blaasproblemen een openbaar toilet beschikbaar binnen een straal van vijfhonderd meter.