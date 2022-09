Kinderopvang wordt steeds groter knelpunt in Waddinxveen: ‘Ouders zelf verantwoordelijk’

Voor wethouder Brigitte Leferink (onderwijs en kinderopvang, CDA) is het duidelijk dat het ‘knelpunt kinderopvang’ in Waddinxveen groter wordt. Ze zegt dat in antwoord op vragen D66 over de groeiende lokalennood door het hoge bouwtempo in het Gouwedorp.