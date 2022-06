Kinderrechters Hester en Marlies bezorgd over kinderen met messen: ‘Ze denken dat ze in videoclip zitten’

Van 2500 naar 812 geiten: Krimpener­waard ziet geen andere optie dan streng handhaven bij veehouder

,,We vinden het verschrikkelijk voor de eigenaar van geitenhouderij MooiMekkerland, maar we moeten streng gaan handhaven als het aantal geiten voor eind juli niet ingrijpend is verminderd. Het gaat dan om een dwangsom van 90.000 euro per geconstateerde overtreding.”

9 juni