Klimaatactivisten voeren actie bij bankgebouw en overgieten elkaar met zwarte substantie: ‘ING is vies’

Zuidplas is te traag en te weinig ambitieus met bescher­ming biodiversi­teit, vindt deze partij

Het aantal planten- en diersoorten in ons land kachelt hard achteruit. Om iets aan deze zogeheten terugloop van de biodiversiteit te doen, moeten milieumaatregelen worden getroffen. De gemeente Zuidplas wil dit jaar een nulmeting doen en na maatregelen in 2026 bereiken dat de biodiversiteit niet verder verslechterd is. Veel te traag en weinig ambitieus, vindt D66.