Knap! Danny doet lunges over afstand van 46 kilometer: ‘Ik heb het gevoel dat er een vrachtwagen over me heen is gereden’

46 kilometer wandelen. Best pittig, toch? Net als lunges maken. Doen de meeste mensen na een stuk of 20 keer ook niet meer voor hun lol. Toch combineerde Danny da Graca de twee zware oefeningen vrijdag. Hij legde maar liefst 46 kilometer aan lunges af en vestigde een nieuw wereldrecord.

De route van Da Graca begon om 05:30 uur in Rotterdam-Zuid. Via Capelle en Nieuwerkerk belandde hij in Moordrecht. Op dat moment had de Rotterdammer 18 kilometer afgelegd en hield hij even pauze. Uiteindelijk lungte hij via Gouda en Haastrecht naar Oudewater.

,,Eigenlijk was het mijn doel om naar Utrecht te gaan, maar toen ik in Oudewater aankwam had ik zóveel pijn. Toen heb ik besloten om in plaats van naar Utrecht naar Woerden te gaan. In ieder geval moest ik ergens eindigen waar een station was, want ik moest weer met de trein terug naar Rotterdam. Woerden was dus de dichtstbijzijnde optie”, lacht de sportieveling.

Na maar liefst elf uur lunges maken kwam Da Graca in Woerden aan. ,,Het voelde alsof er een vrachtwagen over me heen was gereden. Alles deed pijn.”

Wereldrecord

Die pijn was gelukkig niet voor niets. Da Graca, die een dag later nog steeds flink stijve been- en bilspieren heeft, verbeterde zijn eigen wereldrecord en behoudt zijn plekje in het Guinness World Records .

De eerste keer dat hij zo’n record vestigde, was in september. Toen liep Da Graca een halve marathon (21 kilometer) aan lunges. ,,Het was een uit de hand gelopen grap in coronatijd”, liet hij toen weten. Toch pakte hij ook na deze halve marathon door. Vorige maand liep hij vanuit zijn woonplaats Rotterdam naar Breda en deze keer dus naar Woerden.

,,Deze keer was wel de zwaarste”, geeft Da Graca toe. ,,Ik denk dat het vooral kwam door de zon en de warmte. Dat viel niet mee.”

Natuur

Toch heeft hij ook genoten van de tocht van vrijdag. Op het filmpje dat Da Graca op Instagram plaatste is te zien hoe hij lunges maakt langs de Lange Linschoten. ,,Wat een prachtig gebied is dat”, laat Da Graca lovend weten. ,,De natuur daar is iets anders dan wat ik gewend ben in Rotterdam.”

