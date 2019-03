Kogel door de kerk: A20 richting Gouda krijgt extra rijstrook bij fileknelpunt Nieuwerkerk

UPDATEDe A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda gaat op de schop. De weg wordt verbreed en in de richting van Utrecht krijgt de snelweg, die bij het Gouweaquaduct overgaat in de A12, een extra rijstrook. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de regio, waarbij ze samen met de betrokken bestuurders een bestuursovereenkomst heeft getekend.

De verbreding van dit drukbereden stuk snelweg moet ervoor zorgen dat dit in de toekomst niet langer een groot fileknelpunt zal zijn. Ook is het de bedoeling dat het verkeer na de verbreding beter en veiliger kan doorrijden. De minister heeft het plan voor de verbreding van de A20 vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Driebaansweg

De A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda zal aan beide zijden met één extra rijstrook worden verbreed, zodat aan beide zijden sprake is van een driebaansweg. Het is de bedoeling dat hierdoor de flessenhals bij Nieuwerkerk aan den IJssel in de richting van Utrecht verdwijnt en dat er een einde komt aan de files bij Moordrecht in de richting van Rotterdam.

Richting Utrecht krijgt de A12 een vijfde rijstrook in het Gouwe-aquaduct. Hiermee moet worden voorkomen dat er ter plekke een nieuwe flessenhals ontstaat als de A20 is verbreed. Ook moet deze vijfde rijstrook zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer in het Gouweaquaduct.

Slagader

Minister Cora van Nieuwenhuizen: ,,De A20 is één van de slagaders van de Nederlandse economie. Op dit stuk van de weg loopt het verkeer nu vaak vast. Daarom verbreden we de weg en nemen we zo afscheid van een echte file-evergreen. Dat is mooi nieuws voor al die mensen en bedrijven die gebruik maken van deze drukke snelweg.’’

De bestuursovereenkomst is mede-ondertekend door gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland, wethouder Jan Willem Schuurman van Zuidplas, wethouder Hilde Niezen van Gouda, wethouder Kirsten Schippers van Waddinxveen en hoogheemraad Dorenda Gerts van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Voor dit project heeft de minister een bedrag van 124 miljoen euro uitgetrokken, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een persbericht. Hierdoor kunnen de eerste voorbereidingen voor de werkzaamheden naar verwachting in 2021 starten. Wanneer het project zal zijn afgerond, is nog niet bekend.