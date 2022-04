Kogel is door de kerk: omstreden tuincentrum mag 7x zo groot worden, wel zorgen over verkeersdrukte

Tuincentrum en supermarkt Van der Spek aan de Bredeweg in Zevenhuizen mag uitbreiden. De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas gaf daarvoor dinsdagavond groen licht. Dat gebeurde na maanden van discussie over de aard van de uitbreiding en de gevolgen daarvan.

Maar liefst 875 pagina’s moesten de kersverse raadsleden van Zuidplas doorworstelen over het ‘dossier Van der Spek’. ,,We hebben ook een recordaantal technische vragen moeten stellen”, constateerde SP-raadslid Serena Rodenburg. ,,Maar er staan veel mooie dingen in dit plan. Het is een mooi plan.”

Zo dacht ongeveer de hele gemeenteraad erover. De raad had eerder nog gevraagd om meer informatie en opheldering over de uitbreidingsplannen, die Van der Spek de mogelijkheid bieden tot een totaal bebouwd oppervlak van 10.000 vierkante meter uit te breiden met onder andere een kinderspeeltuin en een horecaterras. Een ‘third opinion’ van een adviesbureau moest er aan te pas komen om duidelijk te maken of er wel marktruimte is voor zo’n groot bedrijf en wat de verkeerstechnische gevolgen zijn van de uitbreiding. De uitkomst daarvan trok alle partijen over de streep. Al blijven er twijfels bij de toekomstige verkeersafwikkeling.

Wethouder Jan Hordijk relativeerde dat. ,,Natuurlijk zijn er wel zorgen over het verkeer. Maar die zijn er nu al. De buurgemeente (Waddinxveen, red.) zet een nogal groot distributiepark met grote dozen neer dat ook veel verkeer oplevert. We moeten dat probleem niet allemaal afwentelen op Van der Spek.”

Zorgen

Zorgen zijn er ook bij andere aanbieders in dezelfde branche in de nabijheid. ,,Deze uitbreiding zal ongetwijfeld effecten hebben”, stelt raadslid Ferry van Wijnen (VVD). Maar volgens hem wordt dat in de toekomst gecompenseerd door de groei van de gemeente Zuidplas met onder andere een Vijfde Dorp.

