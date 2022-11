Komt er een extra brandweerpost in Gouda? Burgemeester Verhoeve ziet het wel zitten

Burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda heeft tijdens een vergadering met de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) zijn zorgen geuit over de opkomsttijden van de brandweer in de stad, met name in Oost. Als meerdere branden tegelijkertijd uitbreken in onze regio, duurt het mogelijk te lang voordat er hulp komt.

Dat blijkt uit het dekkingsplan VRHM 2022-2025, een rapport dat aangeeft hoe snel de brandweer na de melding van een brand ter plaatse kan zijn. Bij het toetsen van het scenario dat in het plan ‘fictieve stadsbrand’ wordt genoemd, kleurt de helft van Gouda rood. Dat Verhoeve deze kwestie heeft aangekaart, wordt duidelijk uit een verslag van een vergadering tussen de veiligheidsregio en burgemeesters. Dat overleg vond in juni van dit jaar digitaal plaats.

Dat de helft van de stad rood en dus onvoldoende scoort in het getoetste scenario, klinkt heel alarmerend. Maar, zegt Verhoeve in een reactie: ,,Er is geen acuut probleem of direct gevaar voor de inwoners van Gouda. Dat is duidelijk geworden door in gesprek te blijven met de VRHM.” Uit historische gegevens van de veiligheidsregio blijkt ook dat er niet meer of grotere incidenten zijn geweest in Gouda Oost in vergelijking tot de rest van de regio, vervolgt de burgemeester.

In de gaten houden

,,Daar kun je uit opmaken dat het algemene niveau van veiligheid, brandpreventief en ten aanzien van gedrag, in deze wijk even hoog is als in andere wijken van Gouda.” En, voegt hij eraan toe: ,,Van andere steden.” In het dekkingsplan van de VRHM is verder te lezen dat de regio beschikt over een ‘dicht netwerk’.

92,1 procent van de incidenten worden binnen negen tot tien minuten bereikt en 99,4 procent binnen elf tot twaalf minuten. Alle incidenten worden volgens berekeningen binnen vijftien minuten bereikt. De landelijke norm is achttien minuten. In 97,4 procent van de gevallen zijn er binnen veertien tot vijftien minuten drie brandweerwagens ter plaatse.

Toch is de uitkomst van het getoetste scenario in Gouda voor Verhoeve wel reden genoeg om de situatie in de gaten te houden, zegt hij. Het probleem speelt al sinds 2000, toen de brandweerkazerne is verplaatst naar de Keerkring. En ook de VRHM stelt in het dekkingsplan dat ‘decentralisering’ in Gouda een rol speelt.

Brandweer Hollands Midden werkt aan een ‘visie Brandweerzorg 2030'. Bebouwing en verdichting van de samenleving is daarbij een aandachtspunt. Ontwikkelingen rondom Waddinxveen, Het Vijfde Dorp en Gouda krijgen hierin een plaats.

Verhoeve: ,,Gouda groeit en het is van groot belang dat de veiligheid meegroeit. Zo verandert de infrastructuur en komen er meer huizen. Tegelijkertijd worden huizen ook brandveiliger gebouwd. Al met al vraagt deze situatie dat je blijft kijken naar de veiligheid. Sinds de verplaatsing van de kazerne vanuit de binnenstad naar de huidige plek, leek dit vooral te gelden voor een gedeelte van Gouda-Oost. Daar was en blijf ik scherp op.”

Regionaal georganiseerd

Of het haalbaar is om een extra brandweerpost in de stad te krijgen, is het onderzoeken waard, zegt Verhoeve. ,,Maar omdat dit een heel dure oplossing is, kijken we zeker ook naar alternatieven zoals inzetten van brandpreventieve maatregelen, gedragsbeïnvloeding en andere mogelijkheden om de opkomsttijd te verbeteren.”

Als er brand uitbreekt in Gouda, worden nu ook posten uit de omgeving gealarmeerd, bijvoorbeeld in Haastrecht en Reeuwijk. Dat komt omdat de brandweer regionaal georganiseerd is. Verhoeve: ,,Zo heeft iedereen in Gouda, ook in Gouda-Oost, evenveel brandweerzorg.”

