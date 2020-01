Koning Willem-Alexander in Schoonhoven voor opening van jubileumjaar van Zadkine Vakschool

Steeds meer horeca in het Groene Hart: Bodegraven-Reeuwijk en Woerden grootste stijgers

7:32 Het aantal koffiebars, lunchrooms en restaurants in het Groene Hart stijgt. De meeste horecazaken kwamen er in de afgelopen acht jaar bij in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Woerden. Alphen telt in absolute aantallen de meeste horeca, maar in Oudewater zijn weer de meeste eet- en drinkgelegenheden per duizend inwoners.