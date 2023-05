Koningsnacht mét hekken om Markt? Daarop was kritiek, maar is wat organisatie betreft een blijvertje

Verhalen over Joodse stadsgeno­ten bij Open Joodse Huizen in Gouda: ‘389 Joden door de nazi’s vermoord’

In negen verschillende panden in Gouda waar Joden of verzetslieden woonden en werkten voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog worden aanstaande donderdag 4 mei verhalen verteld over de voormalige bewoners.