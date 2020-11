Kreeftjessoep en de stroopwafel: met de recepten uit dit kookboek ga je op culinaire reis door het land

Wie van bakken houdt, kan bij OOK in Woerden z’n hart ophalen

13 oktober Wekelijks schrijven we over de leukste, nieuwste, gekste en meest trendy winkels in het Groene Hart. Vandaag in de rubriek Voor de heb: OOK in Woerden. Men neme twee creatievelingen met grote liefde voor koken en wonen. Voeg ze samen in een winkel en er ontstaat een originele collectie waar je blij van wordt.