Kukelende haan drijft Gouwenaar tot wanhoop: ‘Het niet kunnen slapen breekt ons op’

Bodegraaf­sestraat­weg als mooie boulevard voor villa's en verkeer over Plaswijck­weg met kleine tuinen? Nee!

Het plan om de Bodegraafsestraatweg autoluw te maken, ten koste van andere straten in Gouda, kan op kritiek rekenen. Net als de oproep van SP-voorvrouw Iris van de Kolk tegen huisjesmelkers. Maar het is niet allemaal azijn in de lezersbrieven. Linda van der Galiën steekt de loftrompet over het interview met Hans van der Weijden.