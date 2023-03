Kukelende haan houdt Martijn in de nacht wakker, hoe pak je zo’n probleem aan?

Herman Brood maakte schilderij op been van fan: poppodium So What! viert 60ste verjaardag

In de zes decennia dat poppodium So What! sinds deze week bestaat, was het altijd een broedplaats voor beginnende bands, spontane activiteiten en sommige verhalen die alleen onder intimi nog bekend zijn. Want hoe zat het nou met die koets achter de bar?