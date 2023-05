Kurk blijft op de champagne: Gouda houdt 31 miljoen euro over, maar moet op de kleintjes letten

Dit zijn de kampioenen uit het Groene Hart!

Dit weekend is het weer zover. Veel (jeugd)teams worden kampioen! Dat willen we natuurlijk met jullie mee vieren. Maar daar hebben we jullie inzending voor nodig. Het afgelopen weekend hebben we al veel mooie inzendingen binnengekregen, en wie weet krijgt jouw team ook een mooi plekje op onze site!