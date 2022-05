Laat asielboot langer in Gouda liggen, vraagt COA opnieuw

,,We bereiden nu besluitvorming voor”, zei burgemeester Pieter Verhoeve daarover woensdagavond in het Huis van de Stad tegen de gemeenteraadsleden. ,,We willen uitdrukkelijk de raad daarbij betrekken met een wensen-en-bedenkingenprocedure. Dat zou in mei nog kunnen, aan het einde van de maand. Nadrukkelijk willen we de buurt er ook bij betrekken: wat vindt u van dit verzoek? Voor en tegen.”

Verhoeve vervolgt: ,,Op zichzelf kunnen we met dankbaarheid constateren dat het best heel goed gaat. Er zit inmiddels behoorlijk wat positieve energie, ook vanuit moskee Nour. Er is wisselwerking tussen bewoners. En mensen uit de stad zelf. Maar het is een serieus verzoek, dat we serieus in behandeling gaan nemen. De komende week spreken we verder over het onderwerp in het college.”