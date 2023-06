Lekker weer in Gouda vandaag

Inwoners Lopikse kernen kunnen meepraten tijdens ‘Bakkie in de buurt’: eerste op 5 juli in Polsbroek

Het Lopikse college van B en W gaat weer dorpsgesprekken houden in elk van de negen kernen van de gemeente. Daarin willen ze met inwoners in gesprek over wat er speelt in hun dorp. De eerste avond is 5 juli in het dorpshuis in Polsbroek om 20.00 uur.