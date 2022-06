Leonie (38) is de nieuwe dorpsdichter van Waddinxveen: ‘Jeugd krijgt te weinig aandacht’

Kinderrech­ters Hester en Marlies bezorgd over kinderen met messen: ‘Ze denken dat ze in videoclip zitten’

Een steekpartij, woningoverval of autobrand. Niet alleen volwassenen, ook kinderen plegen misdaden. En verdienen dan ook straf. Marlies Bouman (65) en Hester Smid-Verhage (53) zijn kinderrechter bij de rechtbank in Den Haag. Hun ervaringen maken indruk. ,,Ik pieker wel eens over zaken.”

12 juni