Leontienhuis vangt wachtende eetstoornispatiënten op: ‘Ik was een gevaar voor mezelf’

Misdaad in Oudewater groeit: vooral vernielin­gen en diefstal van tweewie­lers

12:30 De criminaliteit in Oudewater is in de eerste helft van dit jaar gestegen met 39 procent. Opvallend, want elders is de stijging gemiddeld één procent. ,,Het gaat nog steeds om heel lage cijfers. We gaan van zes naar acht woninginbraken. Vervolgens staat daar een stijging van 33 procent voor.’’