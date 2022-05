Let op! A12 gaat een heel weekend dicht tussen Zoetermeer en Gouda

‘Geschoten met scherp terwijl kindjes trainen’; camera op parkeerter­rein bij voetbal­club na schietpar­tij

Bij het schietincident op het parkeerterrein naast voetbalvereniging Donk is geschoten door de inzittende(n) van twee auto’s, ‘met scherp en over en weer’. Bij het parkeerterrein is een camera opgehangen.

