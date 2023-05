Leven als God in de pastorie; hier kan het (voor 1000 euro per week)

Rondje Loetje aan de plas leert: smalle weg, veel fietsers, inhalen en steeds meer ongeduld en zorgen

Zeg Loetje en er opent zich een wereld aan heftige pro’s en contra’s over het nieuwe biefstuk-smikkelparadijs aan de plas Elfhoeven in Reeuwijk. Het voorlopig laatste woord was van Waddinxvener Hans Vonk, die in een ingezonden brief AD-columnist Dennis Captein opriep ‘kom eens kijken!’