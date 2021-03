Leven in verpleeghuis na vaccinatie langzaam weer normaal: ‘Zingen mag, maar nog niet uit volle borst’

Carlo Willemsen schrijft nieuw kinderboek tegen pesten: ‘Belangrijk om er steeds over te praten’

19 maart Voor pesten onder kinderen is veel aandacht. Dat was heel anders toen Carlo Willemsen (39) uit Waddinxveen zelf op school zat. Toch blijft het belangrijk om er steeds over te praten: ,,Kinderen zijn keihard, maar hebben dat niet altijd in de gaten.”