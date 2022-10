Levensgroot portret lhbti-expositie vernield: ‘Zou ze boven iemands bed hangen?’

column Regenboog­week is keihard nodig zolang niet iedereen onbezorgd hand in hand kan lopen en zoenen

In een ideale wereld is een Regenboogweek niet nodig. In die wereld ben je goed zoals je bent. Daar maakt het uit niet op wie je valt en van wie je houdt. In die wereld plaats je mensen niet in een minderheidsgroep. Helaas is de wereld nog niet zo mooi want 25 procent van de Nederlanders accepteert lhbti+’ers niet. En dat is te zot voor woorden anno 2022.

13 oktober