Lianne (25) woont straks in de achtertuin van Tessa: het is de eerste tiny house op particuliere grond

met videoEen huisje aan een hijskraan zorgde vrijdagmiddag voor een klein spektakel in Gouda. In de tuin van Tessa Halm is een microwoning geplaatst. En dat is bijzonder. ,,Het is de eerste microwoning van Nederland op particuliere grond”, zegt initiator Matthijs Rolleman.

De woning is zo’n 25 vierkante meter en mag permanent worden bewoond. ,,Het is een sociaal concept, bedoeld voor alleenstaanden of starters. Mijn doel is om in heel Nederland microwoningen te plaatsen.” De animo voor het eerste huisje in Gouda was enorm. ,,De telefoon stond roodgloeiend nadat we de microwoning begin 2022 via een makelaar aanboden.”

Een van die bellers was student Lianne Guliker (25) uit Bilthoven. Zij huurt vanaf september de woning in de tuin van Halm. ,,Ik had veel moeite met het vinden van een woonruimte en een studentenhuis is niets voor mij. Nu woon ik in een soortgelijke situatie, maar ze gaan de plek verkopen”, zegt Guliker. ,,Ik ben nog steeds overdonderd dat ze mij hebben gekozen.”

Omdat de Goudse tiny house de eerste is in zijn soort, kozen Matthijs en Halm zelf de kandidaat uit. ,,We willen geen overlast en ik wil wel weten wie er in mijn tuin komt te wonen”, zegt Halm. De Goudse nam in 2021 contact op met Rolleman nadat ze hoorde dat hij tuineigenaren zocht voor zijn project. ,,Het idee sprak mij aan. Ik heb de ruimte en als ik iemand hiermee kan helpen, waarom niet?”

In eerste instantie staat de microwoning er voor twee jaar. Na die tijd volgt een evaluatie met de gemeente Gouda. Dat de gemeente meewerkt aan het woonproject betekent veel voor Rolleman. ,,Gouda kan een voorbeeld zijn voor andere gemeenten”, zegt Rolleman. ,,Inmiddels zijn we met zo’n dertig locaties bezig, waaronder twee in de gemeente Woerden.” Als het huisje is aangesloten op de nutsvoorzieningen, verhuist Guliker naar haar bijzondere woning.

Volledig scherm De eerste microwoning op particuliere grond in Nederland is vrijdag geplaatst in de tuin van de Goudse Tessa Halm . Links Mathijs Rolleman en rechts zijn compagnon Ralph de Boer. © Pim Mul