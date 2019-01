Lichaam vermiste Peter Geurts gevonden in schuur Haastrecht

Dat laten zijn zoon Peter junior en ex-vrouw Annita van der Ree aan deze krant weten. Een nieuwsgierige wandelaar trof het lichaam aan, vertelde de eigenaar van de schuur. Geurts senior is hoogstwaarschijnlijk door zelfdoding om het leven gekomen. Mogelijk al op de dag van verdwijning. Zijn lichaam is aangetroffen in een afgelegen schuur op het terrein van een boer in Hekendorp.