Lichtshow uit Nagasaki geprojecteerd op Gouds stadhuis tijdens de finale Gouda 750-jaar

Politie speurt naar verband tussen gewelddadi­ge acties in Rotterdam en Delft

De politie onderzoekt of een reeks gewelddadige acties in Delft te maken heeft met beschietingen en ontploffingen voor woningen in onder meer Rotterdam en Gouda. Een team van rechercheurs kijkt over de stadsgrenzen omdat het rekening houdt met een verband tussen verschillende misdrijven in de omgeving.

7:02