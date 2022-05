Lokaal historicus Adri den Boer (73) overleden

In het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is dinsdag onverwachts lokaal historicus Adri den Boer uit Nieuwerkerk aan den IJssel overleden. Hij werd 73 jaar. Vorige maand ontving hij van de gemeente Zuidplas nog een ereblijk voor zijn rol als lokaal historicus, die hij 50 jaar lang vervulde.

,,We zullen hem erg missen”, zegt zijn zoon Arjan den Boer, die zijn overlijden via sociale media bekendmaakte.

Bij veel Nieuwerkerkers werd Adri den Boer bekend door zijn wekelijkse rubriek ‘Toen & Nu’ in het huis-aan-huisblad Het Kanaal, waarvoor hij meer dan duizend afleveringen schreef. Toen dat blad stopte, switchte Den Boer naar weekblad Hart van Holland waarvoor hij de historische rubriek over Zuidplas ging schrijven.

In de regio was Den Boer een bekende. Hij was bestuurslid bij het Streekarchief Midden-Holland, schreef voor regionale historische tijdschriften en maakte deel uit van de Monumentencommissie in Nieuwerkerk en later Zuidplas. Den Boer was tevens lid van de naamgevingscommissie voor de fusiegemeente Zuidplas.

Historische vereniging

Adri den Boer was ook één van de oprichters van de Historische Vereniging Nieuwerkerk (HVN) en betrokken bij de komst van de Oudheidkamer in Nieuwerkerk, waarvan hij jarenlang secretaris was. Hij verzorgde rondleidingen, gaf lezingen, schreef boeken over de geschiedenis van Nieuwerkerk aan den IJssel en was een vurig pleitbezorger voor behoud van monumenten.

Zijn passie was daarnaast de kerkgeschiedenis van de oude Dorpskerk in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Den Boer was ook politiek actief in Nieuwerkerk aan den IJssel. In de jaren tachtig en negentig zat hij in de gemeenteraad voor het CDA.

Afgelopen jaar liet zijn gezondheid hem in de steek en staakte hij zijn bijdragen aan tal van activiteiten. Met zijn historische rubriek ging hij nog wel door.

