Lokale omroep in Waddinxveen krijgt bijna een ton belastinggeld

Met de landelijk door de rijksoverheid te vergoeden bekostiging van lokale radio- en televisie-uitzendingen is dit en volgend jaar bij elkaar 46.210 euro gemoeid. Dat komt in 2022 neer op 1,43 per huishouden en een dubbeltje meer in 2023.

Daarnaast is er op initiatief van de voltallige gemeenteraad sprake van een eenmalige bijdrage van een halve ton om na 35 jaar radiomaken eindelijk ook met televisie te kunnen beginnen. De opnames daarvoor kunnen in de nieuwe presentatieruimte worden gemaakt.

,,Een lokaal toereikend media-aanbod is belangrijk voor de lokale democratie en om voor Waddinxveen belangrijke zaken onder de aandacht te brengen”, aldus Nikki ten Zijthoff (PvdA/GroenLinks).

Samenwerking

In de komende tijd gaat RTW FM, die in 1986 is begonnen met uitzendingen en waarbij op dit moment ruim vijftig vrijwilligers en bestuursleden betrokken zijn, ook de samenwerking aan met lokale omroepen in de regio Midden-Holland. ,,Daarbij gaat het niet alleen om elkaar helpen en ondersteunen met redactionele en journalistieke aspecten, maar ook om faciliteiten, trainingen en opleidingen”, aldus voorzitter Willy Klomp.

Na een paar keer uitstel verhuist de studio van RTW FM aan de Tollenslaan in Waddinxveen-Noord, die wordt gehuurd van de Turkse moskee ‘Anadolu’, in januari naar het voormalige schoolgebouw ‘Wereldwijd’ aan de Mauritslaan.

Dit gebouw voor zes verenigingen, waarvoor ze voor de inrichting ook zelf hebben gespaard, is na een lange voorbereiding in opdracht van de gemeente, dat het pand in 1995 kocht, in de afgelopen periode voor 3,4 miljoen euro verbouwd. De kosten van deze werkzaamheden bleken vanwege gestegen prijzen bij bouwbedrijven voor grondstoffen, elektriciteit, gas, brandstof en arbeid in het afgelopen jaar met 1,3 miljoen euro te zijn gestegen.

