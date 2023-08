Lonneke (32) zoekt aansluiting met leeftijdsgenoten, maar dat is knap lastig in Gouda: ‘Worden steeds vergeten’

indebuurt.nl Mysterie opgelost: was Gouda ooit een vesting­stad?

Zeg je Gouda, dan zeg je historie! Denk maar aan de Sint Janskerk, het stadhuis op de Markt, de Waag en de Vier Gekroonden. De geschiedenis zie je ook op een andere manier terug, want Gouda is een vestingstad. Wat houdt dat in?