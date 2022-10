Lopen, rekken en strekken voor een betere conditie met kilometerslange beweegroutes

Een wandeling maken door Stolwijk en Schoonhoven en onderweg oefeningen doen voor een betere conditie of sterkere spieren. Dat is het doel van beweegroutes, die hier sinds woensdag in de open lucht kunnen worden gevolgd.

In Stolwijk gaat het om een route van 3,1 kilometer met acht paaltjes met opdrachten om te rekken, te strekken of andere oefeningen te doen met hoofd, benen en armen. In Schoonhoven staan langs een route van 5,4 kilometer negen paaltjes met instructies, die via een QR-code kunnen worden gescand op de mobiele telefoon. Het project heet QR-FIT.

De eerste beweegroute in de Krimpenerwaard is vorig jaar geopend in Haastrecht. Die viel in de smaak, vandaar dat Stolwijk en Schoonhoven nu volgen.

Overgewicht

Volgens de gemeente Krimpenerwaard kunnen de routes met oefeningen bijdragen aan een betere gezondheid.

,,De coronacrisis heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om te bewegen en hoe fijn dat is om dat in de buitenlucht te kunnen doen. Te weinig bewegen kan leiden tot een kortere levensverwachting, chronische ziekten, overgewicht en depressies. Dit project biedt onze inwoners de kans te bewegen in hun eigen buurt, op hun eigen niveau en in hun eigen tijd”, aldus een woordvoerder.

Wisselen

De oefeningen wisselen per 24 uur, zodat ook fanatieke deelnemers aan hun trekken komen en een uitdaging houden. De gemeente heeft overigens geen idee hoeveel inwoners van Stolwijk en Schoonhoven hieraan gaan meedoen. ,,We hebben geen specifiek aantal als doelstelling. Maar we hopen vooral op een regelmatig gebruik en dat bewegen weer een stuk laagdrempeliger wordt in de samenleving.”

Er zijn nog geen concrete plannen om het project uit te breiden naar andere kernen van Krimpenerwaard. ,,Maar bij succes van deze routes is dat niet uitgesloten.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.