Luc Dielhof is voorbeeld van gewenste beleid bij Jodan Boys: ‘Met geduld en hard werken komen er kansen’

Jodan Boys hield een punt over aan de ontmoeting met Capelle. De Goudse vierdedivisionist kwam op 2-0 voorsprong, maar kreeg in de slotfase twee keer de deksel op de neus. Toch was de samenstelling van de Gouwenaars reden tot optimisme.

In april van dit jaar zag het er niet naar uit dat Capelle ook dit seizoen naar Sportpark Oosterwei zou moeten afreizen. De groenhemden hadden als koploper een voorsprong van zeven punten, maar zagen die verdampen. FC Rijnvogels werd kampioen, Feyenoord en ARC pakten de nacompetitietickets en de Capellenaren bleven met lege handen achter. Net als Jodan Boys, overigens, dat wederom een anoniem seizoen doormaakte en als tiende eindigde.

Dit seizoen trekt Capelle de lijn van de laatste maanden door. Ze staan onderin de middenmoot, ondanks dat zij voormalig profvoetballers als Sander Fischer, Jeffrey Rijsdijk, Marlon Slabbekoorn en Dennis van der Heijden in de gelederen hebben. Jodan Boys staat min of meer op gelijke hoogte met Capelle. En niet dankzij anonieme versterkingen van buitenaf, maar met zelfopgeleide - vaak Goudse - spelers. Tegen Capelle stonden er acht aan de aftrap.

Vier jaar

,,Negen als je onze regels hanteert. Want na vier jaar in de selectie word je ook als een eigen jongen gezien’’, wijst hoofdtrainer Erik van Zoest op middenvelder Kevin de Vries. ,,Dat is geen toeval. We willen een herkenbaar elftal naar de toeschouwers toe. En we moeten ook eerlijk zijn: het is ook een gevolg van de mogelijkheden die we hebben.”

Van Zoest wijst op de financiële daadkracht die sommige competitiegenoten wel hebben, maar bij Jodan Boys ontbreekt. Met goed doordacht beleid wordt gepoogd het budget dat beschikbaar is zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Al een tijdje wordt er extra in de jeugdopleiding geïnvesteerd, in de hoop dat de grootste talenten het vlaggenschip ooit naar het volgende niveau kunnen helpen.

De grootste exponent van dat beleid is momenteel Luc Dielhof. De jonge middenvelder werd afgelopen seizoen verkozen tot talent van het seizoen en is dit seizoen een belangrijke kracht in de Goudse basiself. Medespelers zoeken Dielhof bewust op om het spel te maken en eenmaal aan de bal koppelt hij zijn snelheid aan een sterk technisch vermogen. Tegen Capelle kreeg hij de bal aan de linkerkant van het veld, dribbelde naar binnen en schoot de bal mooi via de paal in het doel: 2-0 Jodan Boys.

Naar de sportschool

,,Ik doe hard mijn best en ben heel blij met hoe het gaat. In het begin was het wennen bij de senioren. Ik moest meer lopen en het voetbal was veel fysieker’’, vertelt Luc Dielhof. ,,Om beter te worden ben ik af en toe naar een veldje gegaan om mijn techniek te trainen. Ook ben ik vaker zelf naar de sportschool gegaan om mijn stabiliteit te verbeteren en sterker te worden. Daar heb ik in de duels nu echt profijt van.”

Tegen Capelle lukte het Dielhof net niet om nog een keer te scoren. Capelle-doelman Van Splunter kon de bal twintig minuten voor tijd net onder de lat wegtikken. Diezelfde doelman stopte even later knap een kopbal van invaller Stefan de Horder. Doordat Capelle centrale verdediger Fischer naar voren schoof, werd de druk steeds groter. Nadat miscommunicatie in de Goudse verdediging de eerste tegentreffer veroorzaakte, bracht Van Zoest met Milan Harteloh en Michel Verkaik nog twee zelfopgeleide spelers. Ook zij konden de gelijkmaker niet voorkomen.

Dielhof: ,,Op de bank, in het tweede - wat nu onder 23 heet - en in de onder 19 hebben we nog veel goede spelers lopen.” Gevraagd of hij als voorbeeld voor hen kan dienen zegt hij: ,,Ja, misschien wel. Ik stond er ook niet gelijk in. Ik ben in het tweede begonnen. Als je geduld hebt en hard blijft werken dan weet ik zeker dat er kansen gaan komen. Zo ging het bij mij ook.”

