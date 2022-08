Luchtbellengordijn weert zout water uit Groene Hart: dit is hoe het werkt

Help, koe in de sloot! Snel de brandweer bellen! Of is paniek om het dier helemaal niet nodig?

Help! Dier in de sloot. Snel de brandweer bellen, toch? Ook deze week rukten brandweerlieden uit om in Gouderak een koe uit de sloot te trekken. Zo’n verkoelende duik tijdens deze hittegolf, hoe erg is dat eigenlijk?

