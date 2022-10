Lugubere vondst in poortje: Kat gewurgd met elastieken snelbinder, mogelijk kattenhater actief

Niets staat bouw veelbespro­ken torens Van Loon meer in de weg, bewoners nog ‘meer dan teleurge­steld’

De plannen voor woontorens op de plek van garage Van Loon in Gouda stuitten op groot verzet van omwonenden, maar inmiddels staat niets de bouw van de woningen meer in de weg. Meer dan driekwart is verkocht, in 2025 zijn de appartementen bewoonbaar.

