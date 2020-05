Maaltijdbezorger Mack (18) oogst lof door te herdenken tijdens bezorging: ‘Wat is nou twee minuten op een heel jaar’

Expert detailhan­del André Troost adviseert winkeliers: ‘Ga met humor de crisis te lijf’

20:01 ,,De kaasboer op de markt in Alphen geeft een dipje weg bij de kaas die heet: de anti-coronadip. Humor is belangrijk om deze crisis door te komen. Lachen helpt tegen gepieker. Heeft te maken met stofjes in ons brein.’’ Dat zegt ‘klantengek’ Alphenaar André Troost (58), expert op het gebied van detailhandel en horeca.