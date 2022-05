Maaltijdbezorger naar het ziekenhuis na botsing met andere scooter in Schoonhoven

Zuidplas krijgt voor het eerst wijk-GGD’er: Joost kijkt hoe verwarde mensen het best geholpen kunnen worden

In de gemeente Zuidplas wordt vanaf nu extra aandacht besteed aan mensen die verward gedrag vertonen. In Zuidplas is voor het eerst een wijk-GGD’er actief, die kijkt hoe verwarde mensen het best kunnen worden geholpen. Het gaat om een proef van een jaar.

13 mei