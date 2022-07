Maandenlange celstraffen voor verspreiden complottheorieën over satanische pedonetwerk

Raatgever en Knevel moesten zich voor de rechter verantwoorden voor onder meer het uiten van (doods)bedreigingen aan het adres van RIVM-directeur Jaap van Dissel, premier Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven.

De rechtbank Den Haag veroordeelde Knevel tot vijftien maanden cel waarvan vier voorwaardelijk, Raatgever kreeg de zwaardere straf van achttien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk.

Kindermisbruik

De mannen verspreidden op internet dagelijks ongefundeerde verhalen over ritueel satanisch pedoseksueel misbruik in Bodegraven. Raatgever filmde vanuit zijn auto een fietsende Van Dissel en noemde hem in de video een ‘sadopedofiel’ en ‘kindermoordenaar’.

In de uitzendingen wilde Knevel aandacht vragen voor het misbruik waarvan hij naar eigen zeggen slachtoffer is geweest, maar waarvoor geen bewijs bestaat. De complotdenkers wezen enkele anderen aan als daders en riepen op om actie te ondernemen tegen hen. Met name Van Dissel moest het daarbij ontgelden. Begin vorig jaar riepen Knevel en Raatgever bijna dagelijks op tot geweld tegen de RIVM-directeur. Ook hebben zij Van Dissel daadwerkelijk bedreigd.

Bloed

De mannen wezen de huisarts aan als degene die de verdachte steeds meenam, drogeerde, seksueel misbruikte, aan Van Dissel overdroeg en ook aan Van Dissel de opdracht gaf om een meisje te vermoorden. ,,Het is een uitermate kwalijke stemmingmakerij waarbij enig weerwoord niet mogelijk is, want elke reactie is koren op de molen van de verdachte en de medeverdachten”, volgens de Haagse rechtbank.

,,De huisarts werd geconfronteerd met mensen die langs zijn huis reden en foto’s maakten. Hij kreeg brieven met de aantijging dat hij bloed aan zijn handen had. Er werden bloemen in zijn tuin en die van zijn buren gelegd met beschuldigende teksten. Hij en zijn familie voelden zich daardoor niet meer veilig in hun eigen omgeving. De verdachte heeft daarmee het leven van de huisarts en zijn familie ingrijpend geraakt en veranderd.”

