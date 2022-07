Madurodam maakt fout goed: eindelijk erkenning voor rol van Gouda en Oudewater in Tachtigjarige Oorlog

Droom komt uit voor Mariëtte (53) die lijdt aan botziekte: toeren op een Harley

De wens van Mariëtte van Dijk (53) uit Moordrecht is woensdag eindelijk in vervulling gegaan. 25 jaar koesterde ze haar droom: een rondje rijden op een Harley Davidson. Maar door haar ziekte is het niet mogelijk een motor te besturen.

14 juli