Mag het wat zachter?! Horeca in Waddinxveen mag geluidsnorm op straatfeestjes vaker overschrijden

Voor een incidenteel feestje of evenement van de horeca in het Gouwedorp geldt nu nog vier dagen per jaar geen geluidsnorm. Dat aantal wordt verdubbeld naar maximaal acht keer. Bij zulke gelegenheden mag op de sportvelden ook de buitenverlichting langer blijven branden. Bij meerdere toernooien in een jaar is dat voor de clubs mooi meegenomen.