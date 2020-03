Man (18) met mogelijke molotovcocktail aangehouden op middelbare school in Waddinxveen

Goudse Gwen moet na vakantie in Italië verplicht thuiswer­ken: ‘Het huis is spic en span dankzij corona’

8:43 Toen bankmedewerkster Gwen Jellema (46) uit Gouda terugkeerde van vakantie uit een corona-risicogebied in Italië, trok ze gelijk bij haar werkgever aan de bel. Uit voorzorg moest ze twee weken thuiswerken. Dat lijkt een opgave, maar heeft ook voordelen. Het huis is spic en span en zelfs de kussens van de bank gingen weer eens in de was.