Man (27) dreigt burgemeester Verhoeve ‘thuis lastig te vallen’: ‘Ik kom bij jou in de tuin slapen’

vrouwenmoord Maryam zat vaak tegenover mannen die zeiden: ‘Ik kan doen wat ik wil met haar, ook vermoorden’

Mannen die voor de rechter moeten komen omdat ze hun vrouw hebben mishandeld. Rechtbankverslaggevers lezen elke week over dit soort zaken. En ook hulpverleners zeggen dat geweld achter de voordeur aan de orde van de dag is. Ze zien maar het topje van de ijsberg en dat is zorgelijk.